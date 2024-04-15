Виктор Вембаньяма: «Играю на 15 процентов от собственного пика»

Теги Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Виктор Вембаньяма оценил уровень собственной игры.

«Я бы сказал, что на данный момент играю на 15 процентов между тем, что было в моем первом матче НБА и тем, каким я рассчитываю видеть собственный пик», – заявил 20-летний француз.

Первый номер драфта-2023 из «Сан-Антонио» в дебютном для себя сезоне НБА провел 71 матч, набирая 21,4 очка, 10,6 подбора, 3,9 передачи, 1,2 перехвата и 3,6 блока (лучший показатель в лиге) в среднем. Центровой реализовал 46,5% бросков с игры, 32,5% трехочковых и 79,6% штрафных.

Вембаньяма окончил сезон лидером гонки за звание лучшего новичка по версии NBA.com.

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4 комментария
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То есть в прайме он будет выдавать в среднем 50-60 очков за игру, 15-20 подборов, 10 блоков?.. )
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
То есть в прайме он будет выдавать в среднем 50-60 очков за игру, 15-20 подборов, 10 блоков?.. )
если не будет то будем кидать в него камень
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Трепещите, хейтеры!
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