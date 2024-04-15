Виктор Вембаньяма: «Играю на 15 процентов от собственного пика»

Виктор Вембаньяма оценил уровень собственной игры.

«Я бы сказал, что на данный момент играю на 15 процентов между тем, что было в моем первом матче и тем, каким я рассчитываю видеть собственный пик», – заявил 20-летний француз.

Первый номер драфта-2023 из « » в дебютном для себя сезоне НБА провел 71 матч, набирая 21,4 очка, 10,6 подбора, 3,9 передачи, 1,2 перехвата и 3,6 блока (лучший показатель в лиге) в среднем. Центровой реализовал 46,5% бросков с игры, 32,5% трехочковых и 79,6% штрафных.

окончил сезон лидером гонки за звание лучшего новичка по версии NBA.com.