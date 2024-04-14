Райан Холлинз: «Джейлен Грин прошел закалку от Име Удоки»

Райан Холлинз ответил на вопрос о потенциале Джейлена Грина.

«Главный вопрос – есть ли в нем «это». Та штука, которую ты не можешь описать. Как Лу Уильямс, который находил возможность сделать что-то каждый раз, когда дело доходило до финальной сирены. У Джейлена Грина есть «это».

В этом сезоне Грин прошел закалку от Име Удоки, одного из лучших тренеров, которых я видел. Име все равно, кто ты такой. Если ты не работаешь в защите, не делаешь какие-то мелкие вещи, ты не играешь. Как только Джейлен принял это, уровень его игры взлетел.

Я видел, как Джейлен работает, как он умерил свое эго. Как он понял, что потребуется от него, чтобы стать настоящей первой опцией.

С тех пор как он показал новый уровень игры, команды стали обращать на него внимание. Сдваиваться, заставлять его избавляться от мяча. Заставить его разыгрывать.

На Алперене Шенгюне сдваивались весь сезон до травмы. Он ни разу не играл 1 на 1 до встречи с Вембаньямой. И набрал 45 в том матче.

Когда Шенгюн вернется, если на Грине будут сдваиваться, он сможет легко перенаправить мяч своему «большому». У Алперена глаза на затылке, невероятные руки. Он совсем немного отстает от Йокича и Сабониса.

Единственным вопросом останется их защита», – прокомментировал будущее «Хьюстона» бывший центровой Райан Холлинз в подкасте Run It Back.

22-летний защитник «Рокетс» Джейлен Грин заканчивает сезон, набирая 19,7 очка, 5,1 подбора и 3,6 передачи в среднем.