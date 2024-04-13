Виктор Вембаньяма – первый игрок в истории, который набрал 1500+ очков, сделал 250+ блок-шотов и забросил 100+ трехочковых в одном сезоне

Теги Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Виктор Вембаньяма в своем первом сезоне в НБА добился уникальных показателей.

Новичок «Сан-Антонио» стал первым игроком в истории лиги, который набрал 1500+ очков, сделал 250+ блок-шотов и забросил 100+ трехочковых в одном сезоне.

На сегодняшний день на счету французского центрового «Сперс» 1 522 очка, 254 блок-шота и 128 точных трехочковых.

В своем дебютном сезоне Вембаньяма набирает 21,4 очка (46,5% с игры, 32,5% из-за дуги, 79,6% с линии), делает 10,6 подбора, 3,9 передачи, 3,6 блок-шота и 1,2 перехвата в среднем за матч.

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10 комментариев
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Ответ Light Yagami
Какую только статистику за уши не притягивают, лишь бы его зафорсить лишний раз
Сенсация года: НБА подсчитывает ранее не встречавшиеся статистические показатели!

В первый раз такое вижу.
+7
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+7
Ответ Турбомарсоход
Не думаю что карьера Вити будет столь длинной. У подобных высоких игроков есть огромный недостаток - травмы. Вспомнить хотя бы Яо Мина. Примерно к тридцати годам, если не раньше, его организм постепенно начнет сдавать.
А почему не пример Карима? Он всего на пару сантиметров ниже.
+4
0
+4
Хорош. Я в начале сезона думал, что он просто переоценен
+3
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+2
Интересно, Сошниковы и прочие снобы будут кусать локти, когда Вемби совершенно несправедливо дадут награду? Тут же выходила статья с прогнозами перед сезоном, дофига анализаторов на Чета поставило)
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разносторонний!
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Ответ DaniZero
2000 очков за сезон должен набирать, 20 лет играть что бы только приблизится до Леброна , а так Вембаньяма зверь лучший новичок это бесспорна, Дончича бы к нему
Можно 5 гаек выиграть и обойти Леброна)
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Ответ Клименко
Можно 5 гаек выиграть и обойти Леброна)
Так не работает, Леброн набрал больше все очков в регулярном чемпионате и в плей-офф, он самый лучший игрок за всю историю нба, но у Виктора есть шанс стать лучше, если будет здоровье и мотивация.
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