Виктор Вембаньяма – первый игрок в истории, который набрал 1500+ очков, сделал 250+ блок-шотов и забросил 100+ трехочковых в одном сезоне

Виктор Вембаньяма в своем первом сезоне в НБА добился уникальных показателей.

Новичок « » стал первым игроком в истории лиги, который набрал 1500+ очков, сделал 250+ блок-шотов и забросил 100+ трехочковых в одном сезоне.

На сегодняшний день на счету французского центрового «Сперс» 1 522 очка, 254 блок-шота и 128 точных трехочковых.

В своем дебютном сезоне набирает 21,4 очка (46,5% с игры, 32,5% из-за дуги, 79,6% с линии), делает 10,6 подбора, 3,9 передачи, 3,6 блок-шота и 1,2 перехвата в среднем за матч.