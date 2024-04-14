У Виктора Вембаньямы самый высокий процент (46,2) реализованных степбэк трехочковых в сезоне-2023/24

Теги Кливленд Сан-Антонио НБА Донован Митчелл Дариус Гарлэнд Виктор Вембаньяма Баскетбол

Виктор Вембаньяма наиболее точен при реализации степбэк трехочковых.

Центровой «Сан-Антонио» стал первым по показателю реализации дальних бросков с отшагиванием среди тех, кто совершил как минимум 50 попыток из-за дуги в сезоне-2023/24.

Вембаньяма реализует 46,2% подобных бросков. На втором месте разыгрывающий «Кливленда» Дариус Гарлэнд  (45,3%). Замыкает тройку защитник «Кавальерс» Донован Митчелл (44,7%).

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
какую-то ерунду считают
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий