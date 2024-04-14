У Виктора Вембаньямы самый высокий процент (46,2) реализованных степбэк трехочковых в сезоне-2023/24

Виктор Вембаньяма наиболее точен при реализации степбэк трехочковых.

Центровой « » стал первым по показателю реализации дальних бросков с отшагиванием среди тех, кто совершил как минимум 50 попыток из-за дуги в сезоне-2023/24.

реализует 46,2% подобных бросков. На втором месте разыгрывающий « » (45,3%). Замыкает тройку защитник «Кавальерс» (44,7%).