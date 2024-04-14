У Виктора Вембаньямы самый высокий процент (46,2) реализованных степбэк трехочковых в сезоне-2023/24
Виктор Вембаньяма наиболее точен при реализации степбэк трехочковых.
Центровой «Сан-Антонио» стал первым по показателю реализации дальних бросков с отшагиванием среди тех, кто совершил как минимум 50 попыток из-за дуги в сезоне-2023/24.
Вембаньяма реализует 46,2% подобных бросков. На втором месте разыгрывающий «Кливленда» Дариус Гарлэнд (45,3%). Замыкает тройку защитник «Кавальерс» Донован Митчелл (44,7%).