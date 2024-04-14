Виктор Вембаньяма не примет участия в заключительном матче сезона «Сан-Антонио»

Теги травмы Детройт Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Виктор Вембаньяма пропустит матч против «Детройта».

Новичок «Сан-Антонио» закончил выступление в сезоне-2023/24. Команда решила не нагружать беспокоящий центрового правый голеностоп.

1-й номер драфта-2023 отыграл 71 матч, набирая 21,4 очка, 10,6 подбора, 3,9 передачи, 1,2 перехвата и 3,6 блока (лучший показатель в лиге) в среднем. Центровой реализовал 46,5% бросков с игры, 32,5% трехочковых и 79,6% штрафных.

Вембаньяма окончил сезон лидером «гонки» за звание лучшего новичка по версии NBA.com.

«Сан-Антонио» занимает 14 место в Западной конференции с показателем 21-60. Их противники в заключительном матче сезона «Пистонс» находятся на 15 строчке Восточной конференции с результатом 14-67.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий