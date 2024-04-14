В турнире плей-ин на Востоке «Филадельфия» сыграет с «Майами», «Чикаго» – с «Атлантой»

Стали известны пары плей-ин в Восточной конференции НБА.

В матче за 7-й номер посева « » примет на своей арене « ». Проигравшая в этом матче команда поборется за восьмой посев с победителем встречи « » – « ».

Первые два матча плей-ин состоятся в среду, 17 апреля.

Команда, которая получит 7-й посев, сыграет в первом раунде плей-офф против «Нью-Йорка», который в последний день регулярки поднялся на 2-е место в конференции.

Команда с 8-м номером посева встретится в первом раунде плей-офф с первой командой конференции «Бостоном».