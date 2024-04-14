В турнире плей-ин на Востоке «Филадельфия» сыграет с «Майами», «Чикаго» – с «Атлантой»
Стали известны пары плей-ин в Восточной конференции НБА.
В матче за 7-й номер посева «Филадельфия» примет на своей арене «Майами». Проигравшая в этом матче команда поборется за восьмой посев с победителем встречи «Чикаго» – «Атланта».
Первые два матча плей-ин состоятся в среду, 17 апреля.
Команда, которая получит 7-й посев, сыграет в первом раунде плей-офф против «Нью-Йорка», который в последний день регулярки поднялся на 2-е место в конференции.
Команда с 8-м номером посева встретится в первом раунде плей-офф с первой командой конференции «Бостоном».
Третье место в этом году на Востоке - это самый кайф
У Майами, как и в прошлом году, будет шанс ошибиться.