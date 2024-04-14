В турнире плей-ин на Востоке «Филадельфия» сыграет с «Майами», «Чикаго» – с «Атлантой»

Теги Атланта Чикаго Майами Филадельфия НБА НБА плей-офф НБА плей-ин Баскетбол

Стали известны пары плей-ин в Восточной конференции НБА.

В матче за 7-й номер посева «Филадельфия» примет на своей арене «Майами». Проигравшая в этом матче команда поборется за восьмой посев с победителем встречи «Чикаго» – «Атланта».

Первые два матча плей-ин состоятся в среду, 17 апреля.

Команда, которая получит 7-й посев, сыграет в первом раунде плей-офф против «Нью-Йорка», который в последний день регулярки поднялся на 2-е место в конференции.

Команда с 8-м номером посева встретится в первом раунде плей-офф с первой командой конференции «Бостоном».

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7 комментариев
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Кливленд спецом слил последнюю четверть
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Плей-офф Джимбо против ФФ)))))
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Ответ islam86
Кливленд спецом слил последнюю четверть
И зачем это Кливленду? Что Орландо, что Индиана соперники примерно одного уровня, но теперь во втором раунде попадать на Селтикс, а не более слабых Никс/Маями/Фила

Третье место в этом году на Востоке - это самый кайф
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Ууууу, Фила и Маями, вот эта заруба будет !!!
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Грек убежал от Джимбо. Как-то стыдно
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Интересно, что 3 из 4 команд были в ПИ в прошлом сезоне (MIA, CHI, ATL).
У Майами, как и в прошлом году, будет шанс ошибиться.
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