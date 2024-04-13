«Лейкерс» после победы над «Мемфисом» и поражений конкурентов поднялись на 8-е место на Западе
«Лейкерс» поднялись на 8-е место на Западе.
Команда Дарвина Хэма в пятницу победила на выезде «Мемфис» – 123:120.
Конкуренты «озерников» из «Сакраменто» и «Голден Стэйт» потерпели поражения.
8-е место в плей-ин встречается с 7-й командой конференции. В случае поражения у такой команды будет еще один шанс попасть в плей-офф – для этого надо одолеть проигравшего в паре 9-й и 10-й команд.
Но как же я хотел бы увидеть Лал-Санс, Лал- ГСВ или Санс-Гсв в плей ин, вот бы, хотя бы два из трех увидеть
Ну и еще один смешной момент. Сейчас не очевидно вообще на каком месте закончит Денвер, так что команды не будут сливать , что бы на них не попасть.
Давно такой рубки в последние дни не было, классный сезон