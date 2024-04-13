«Лейкерс» после победы над «Мемфисом» и поражений конкурентов поднялись на 8-е место на Западе

«Лейкерс» поднялись на 8-е место на Западе.

Команда Дарвина Хэма в пятницу победила на выезде «Мемфис» – 123:120.

Конкуренты «озерников» из « » и « » потерпели поражения.

8-е место в плей-ин встречается с 7-й командой конференции. В случае поражения у такой команды будет еще один шанс попасть в плей-офф – для этого надо одолеть проигравшего в паре 9-й и 10-й команд.