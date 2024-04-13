«Лейкерс» после победы над «Мемфисом» и поражений конкурентов поднялись на 8-е место на Западе

Теги Голден Стэйт Лейкерс Новый Орлеан Финикс Сакраменто НБА НБА плей-офф НБА плей-ин Баскетбол

«Лейкерс» поднялись на 8-е место на Западе.

Команда Дарвина Хэма в пятницу победила на выезде «Мемфис» – 123:120.

Конкуренты «озерников» из «Сакраменто» и «Голден Стэйт» потерпели поражения. 

8-е место в плей-ин встречается с 7-й командой конференции. В случае поражения у такой команды будет еще один шанс попасть в плей-офф – для этого надо одолеть проигравшего в паре 9-й и 10-й команд.

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18 комментариев
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Самое забавное, что эта победа Лал дает ровным счетом ничего, если послезавтра они проиграют НОП,

Но как же я хотел бы увидеть Лал-Санс, Лал- ГСВ или Санс-Гсв в плей ин, вот бы, хотя бы два из трех увидеть

Ну и еще один смешной момент. Сейчас не очевидно вообще на каком месте закончит Денвер, так что команды не будут сливать , что бы на них не попасть.

Давно такой рубки в последние дни не было, классный сезон
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Одолеть проигравшего в паре 9-10? Что-то новое походу, раньше такая проигравшая команда в отпуск рыбачить двигала
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Ответ wagmi
Как я понимаю, теперь для ЛА все просто: из следующих 3 матчей нужно выиграть любых 2. Не выигрывают - едут на рыбалку.
Скорее всего следующие 2 матча будут против Пеликанс на их паркете. Желательно выиграть 2 раза подряд НОП. 2 раза подряд выигрывать на чужом паркете в матче плей-инн будет сложно, а НОП 2 подряд обыграть не выглядит сложным, учитывая, что ЛАЛ умеют против них играть
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Ответ Notionalist Notionalist
Ты так уверен в победе Финикса в гостях у Миннесоты?
Я уверен в победе ЛАЛ над НОП.
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Как я понимаю, теперь для ЛА все просто: из следующих 3 матчей нужно выиграть любых 2. Не выигрывают - едут на рыбалку.
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Если ЛАЛ проиграют , а САК и ГСВ выиграют кто тогда будет восьмим ?
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Почему по баскетбольной ветке бегают футболисты? Это что, детская площадка с песочницей что-ли? Куда смотрят взрослые? И куда смотрит администрация сайта Спортс?
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Ответ Bad News
Если ЛАЛ проиграют , а САК и ГСВ выиграют кто тогда будет восьмим ?
Сакраменто
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Ответ Bad News
Если ЛАЛ проиграют , а САК и ГСВ выиграют кто тогда будет восьмим ?
Будет сак-гсв-лал
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Ответ Bad News
Если ЛАЛ проиграют , а САК и ГСВ выиграют кто тогда будет восьмим ?
Сакраменто
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Ответ Notionalist Notionalist
Ты так уверен в победе Финикса в гостях у Миннесоты?
Миники могут выбрать себе Санс в соперники? 3-6
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