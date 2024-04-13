«Уорриорз» планируют дать отдых лидерам в последней игре регулярки после падения на 10-е место

Теги Голден Стэйт НБА Юта Стив Керр НБА плей-ин Баскетбол

«Уорриорз» планируют дать отдых лидерам в последней игре регулярки.

«Голден Стэйт» в пятницу уступил «Новому Орлеану» (109:114), опустился на 10-е место на Западе и с высокой долей вероятности начнет плей-ин с выездного матча с 9-й командой.

В воскресенье «воины» закроют регулярный чемпионат матчем против «Юты». По словам главного тренера команды Стива Керра, он планирует оставить на скамейке ведущих игроков.

«Черт, именно так. Для меня гораздо важнее то, в каком виде мы предстанем на следующей неделе», – признался Керр.

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4 комментария
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Я так понимаю на 8 место шансов нет, а девятое просто разменивает гсв и сак местами, верно?
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Ответ andrushapumba
Я так понимаю на 8 место шансов нет, а девятое просто разменивает гсв и сак местами, верно?
Есть, если ГСВ выиграет Юту, а Сакраменто проиграют Портленду и ЛАЛ проиграют Пеликанам.
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Ответ AlphaBeast
Есть, если ГСВ выиграет Юту, а Сакраменто проиграют Портленду и ЛАЛ проиграют Пеликанам.
А, спасибо.
Но я так понимаю лал будут грызть, а пелс гарантировали уже себе
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Ответ andrushapumba
А, спасибо. Но я так понимаю лал будут грызть, а пелс гарантировали уже себе
Нет, Пеликаны гарантировали только топ 7, если Финикс выиграет, а НОП проиграет, то они опустятся на 7 место. И, походу ЛАЛ обыграет НОП и в плей-инн ЛАЛ и НОП будут решать, кто выйдет в по с 7 посевом.
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