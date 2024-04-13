«Уорриорз» планируют дать отдых лидерам в последней игре регулярки после падения на 10-е место

«Уорриорз» планируют дать отдых лидерам в последней игре регулярки.

« » в пятницу уступил «Новому Орлеану» (109:114), опустился на 10-е место на Западе и с высокой долей вероятности начнет плей-ин с выездного матча с 9-й командой.

В воскресенье «воины» закроют регулярный чемпионат матчем против «Юты». По словам главного тренера команды , он планирует оставить на скамейке ведущих игроков.

«Черт, именно так. Для меня гораздо важнее то, в каком виде мы предстанем на следующей неделе», – признался Керр.