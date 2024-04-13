Леброн Джеймс: «Каждая игра имеет значение. Каждая позиция в таблице имеет значение»

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Леброн Джеймс заявил, что не вспоминает опыт прошлого сезона перед плей-ин-2024.

В прошлом году «озерники» дошли до финала конференции, пробившись в плей-офф через плей-ин.

В этом сезоне калифорнийцы имеют хороший шанс завершить регулярку на 8-м месте.

«Каждая игра имеет значение. Каждая позиция в таблице имеет значение. Но, какое бы место мы не заняли, прошлое не повлияет на нынешние события. Не стану говорить, что меня все устраивает и я предпочту остаться в нашем сегодняшнем положении, а не на первом месте. Это было бы неправдой.

Расположение имеет значение. И все же независимо от позиции в таблице вы принимаете вызов, принимаете того соперника, который вам достался», – заявил Джеймс.

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