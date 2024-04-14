Джоэл Эмбиид не сыграет в заключительном матче регулярки против «Бруклина»

Теги Индиана Бруклин Орландо Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Ник Нерс Баскетбол

Джоэл Эмбиид не примет участие в сегодняшнем домашнем матче против «Нетс».

Ранее главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс заявлял, что ожидает участия Эмбиида в последнем матче регулярного чемпионата, но в конечном итоге команда решила предоставить центровому отдых.

«Филадельфия» одержала семь побед подряд, но остается в зоне плей-ин. Команда занимает 7-е место в Восточной конференции, но перед последним игровым днем имеет одинаковый результат с «Орландо» (5-е место) и «Индианой» (6-е) – 46-35.

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