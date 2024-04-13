Макси, Мелтон, Батюм, Харрис, Эмбиид – самая эффективная пятерка сезона-2023/24
NBA University представил самые эффектиные пятерки сезона-2023/24.
Самой эффективной пятеркой в этом сезоне стала пятерка «Филадельфии» Тайриз Макси, Де’Энтони Мелтон, Николя Батюм, Тобайас Харрис и Джоэл Эмбиид. Ее показатель Net Rating составил «+33,3».
Второе место заняла пятерка «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, Майлз Макбрайд, Донте Дивинченцо, Джош Харт и Айзейя Хартенштайн («+33,1»).
Рассматривались пятерки, которые провели вместе не менее 300 атак.