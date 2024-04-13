Макси, Мелтон, Батюм, Харрис, Эмбиид – самая эффективная пятерка сезона-2023/24

Теги Филадельфия НБА Баскетбол - фото Николя Батюм Тобайас Харрис Джоэл Эмбиид Де’Энтони Мелтон Тайриз Макси Баскетбол

NBA University представил самые эффектиные пятерки сезона-2023/24.

Самой эффективной пятеркой в этом сезоне стала пятерка «Филадельфии» Тайриз Макси, Де’Энтони Мелтон, Николя Батюм, Тобайас Харрис и Джоэл Эмбиид. Ее показатель Net Rating составил «+33,3».

Второе место заняла пятерка «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, Майлз Макбрайд, Донте Дивинченцо, Джош Харт и Айзейя Хартенштайн («+33,1»).

Рассматривались пятерки, которые провели вместе не менее 300 атак.

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3 комментария
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как батюм связного-разыгрывающего играет в системе Нерса - красота. не думал, что это будет так работать
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Если ваша главная звезда доджит всех серьёзных соперников и играет против всякого мусора в основном, то немудрено в такие рейтинги попасть
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Батюм нестареющий...
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