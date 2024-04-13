Макси, Мелтон, Батюм, Харрис, Эмбиид – самая эффективная пятерка сезона-2023/24

NBA University представил самые эффектиные пятерки сезона-2023/24.

Самой эффективной пятеркой в этом сезоне стала пятерка «Филадельфии» , Де’Энтони Мелтон, , и . Ее показатель Net Rating составил «+33,3».

Второе место заняла пятерка «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, Майлз Макбрайд, Донте Дивинченцо, Джош Харт и Айзейя Хартенштайн («+33,1»).

Рассматривались пятерки, которые провели вместе не менее 300 атак.