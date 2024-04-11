Джоэл Эмбиид: «Чтобы набрать форму, нужно как можно больше играть»

Теги Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Джоэл Эмбиид рассказал единственный спооб, как ему набрать форму перед плей-офф.

«Играть. Проводить в матчах как можно больше минут.

Сегодня сыграл больше 30 минут. Надеюсь, что следующий матч не скоро, но нужно преодолеть отметку в 35 минут. Постараюсь достичь отметки в 40 минут, потом то же самое в последнем матче регулярного сезона.

Нужно продолжать наращивать нагрузку. Я не могу позволить себе тренироваться в выходные дни, потому что мне нужно ограничить нагрузку. Поэтому нужно использовать для этого матчи», – сказал центровой «Филадельфии».

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