Джоэл Эмбиид повредил левую ногу, но доиграл матч с «Орландо» – 32 очка, 13 подборов и 7 передач

«Филадельфия» победила «Орландо» – 125:113.

В составе «Сиксерс» центровой набрал 32 очка (10 из 23 с игры), 13 подборов и 7 передач за 32 минуты.

Эмбиид имел в своем активе 21 очко, 9 подборов и 7 передач за 17 минут уже в первой половине. Он проводил пятую встречу после пропуска 29 игр из-за повреждения левого мениска и операции. Во время прохода под занавес второй четверти действующий MVP неудачно приземлился на левую ногу.

После взятого главным тренером тайм-аута Эмбиид, хромая, отправился в раздевалку.

Бигмен вернулся в состав сразу после смены сторон и первым же касанием во второй половине реализовал дальний бросок.

«Врачи осмотрели его в перерыве и не обнаружили никаких отеков и повреждений. Ничего такого. Он хотел выйти и попробовать себя во второй половине, и все было в порядке», – отметил Нерс.

Эмбиид не общался с журналистами после игры.

Нерс сказал, что перед субботней тренировкой будет проведена оценка состояния лидера команды.