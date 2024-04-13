Джоэл Эмбиид повредил левую ногу, но доиграл матч с «Орландо» – 32 очка, 13 подборов и 7 передач

Теги травмы Орландо Филадельфия НБА Баскетбол - видео Джоэл Эмбиид Ник Нерс Баскетбол

«Филадельфия» победила «Орландо» – 125:113.

В составе «Сиксерс» центровой Джоэл Эмбиид набрал 32 очка (10 из 23 с игры), 13 подборов и 7 передач за 32 минуты. 

Эмбиид имел в своем активе 21 очко, 9 подборов и 7 передач за 17 минут уже в первой половине. Он проводил пятую встречу после пропуска 29 игр из-за повреждения левого мениска и операции. Во время прохода под занавес второй четверти действующий MVP НБА неудачно приземлился на левую ногу.

После взятого главным тренером Ником Нерсом тайм-аута Эмбиид, хромая, отправился в раздевалку.

Бигмен вернулся в состав сразу после смены сторон и первым же касанием во второй половине реализовал дальний бросок.

«Врачи осмотрели его в перерыве и не обнаружили никаких отеков и повреждений. Ничего такого. Он хотел выйти и попробовать себя во второй половине, и все было в порядке», – отметил Нерс.

Эмбиид не общался с журналистами после игры.

Нерс сказал, что перед субботней тренировкой будет проведена оценка состояния лидера команды.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хочется на здорового Эмбида в плей-офф глянуть..
+5
0
+5
Да тридцать лет пик карьеры а даже полсезона не может сыграть но стата приличная
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий