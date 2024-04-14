Илона Корстин: «Руне» стоит задуматься. Напомню, что берем новичков в первый год на испытательный срок»

Теги Илона Корстин Единая лига ВТБ Руна Баскетбол

Илона Корстин намекнула, что «Руна» может потерять место в Лиге ВТБ.

«У «Руны» был яркий старт, а потом полнейший крах. И в спортивном плане, и организации, менеджмента. У нас также есть информация, что в клубе есть какие-то проблемы. Это, конечно, вызывает вопросы.

Я напомню, что мы берем новичков в первый год на испытательный срок. Поэтому «Руне» стоит задуматься, и мы тоже думаем, что же дальше делать», — заявила генеральный директор Единой лиги ВТБ.

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6 комментариев
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Хорошо что у Цмоки таких проблем не было никогда-там ни старта, ни финиша
+14
0
+14
Ответ Ужратый Гусениц
Хорошо что у Цмоки таких проблем не было никогда-там ни старта, ни финиша
ЭТО ДРУГОЕ
+6
0
+6
Убийцы баскетбола, ради пиара и «политических» утех
+2
-1
+1
Молодые пацаны в роли менеджеров не тянут?
0
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0
Стоило только сильному игроку из "Руны" перейти к конкуренту любимого клуба генерального директора Единой лиги ВТБ, так у "Руны" сразу возникли проблемы.
+1
-1
0
Ответ Airg666
Стоило только сильному игроку из "Руны" перейти к конкуренту любимого клуба генерального директора Единой лиги ВТБ, так у "Руны" сразу возникли проблемы.
а кто в ЦСКА перешёл?
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0
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