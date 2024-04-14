Илона Корстин: «Руне» стоит задуматься. Напомню, что берем новичков в первый год на испытательный срок»

Илона Корстин намекнула, что «Руна» может потерять место в Лиге ВТБ.

«У «Руны» был яркий старт, а потом полнейший крах. И в спортивном плане, и организации, менеджмента. У нас также есть информация, что в клубе есть какие-то проблемы. Это, конечно, вызывает вопросы.

Я напомню, что мы берем новичков в первый год на испытательный срок. Поэтому «Руне» стоит задуматься, и мы тоже думаем, что же дальше делать», — заявила генеральный директор лиги ВТБ.