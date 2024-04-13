Ростислав Вергун: «В последних играх проседали в деталях, таких как постановка спины, агрессивность на чужом щите»

Ростислав Вергун прокомментировал победу «Уралмаша» над «Руной» – 80:71.

«Такие игры, как сегодня, показывают, что всегда есть обратная сторона, и в качестве мы однозначно проседали. Лидерам непросто играть каждый третий день по 30 минут.

Сейчас все мысли о предстоящей игре с «Самарой», она станет встряской для нас. Нам нужно сделать очень большую работу в плане деталей – именно в деталях мы проседали в последних играх – таких как постановка спины, агрессивность на чужом щите.

Ребята уже показывали, что могут собираться и в нужный момент показать свою лучшую игру. Я искренне верю, что в среду будет именно так. Я приглашаю болельщиков, нам очень нужна ваша поддержка», – сказал главный тренер « ».