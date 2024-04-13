Эртурул Эрдоган: «Уверен, что следующие сезоны будут лучше»

Эртурул Эрдоган прокомментировал поражение «Руны» от «Уралмаша» – 71:80.

«Сегодня была наша последняя игра в сезоне. Очень ценю то, что сделали ребята – они бились до последнего и выложились на 100%, отдали сегодня на паркете все.

Что касается нашего сезона – нам было необходимо научиться многому, мы действительно хотели проявить себя во всех аспектах в Лиге ВТБ. К сожалению, у нас было много взлетов и падений, и все мы получили много уроков на будущее. Уверен, что следующие сезоны будут лучше, чем этот, все ошибки и недочеты стали для нас уроком, и мы учтем их в дальнейшем», – сказал главный тренер «Руны».