Эртурул Эрдоган: «Уверен, что следующие сезоны будут лучше»

Теги Единая лига ВТБ Эртурул Эрдоган Уралмаш Руна Баскетбол

Эртурул Эрдоган прокомментировал поражение «Руны» от «Уралмаша» – 71:80.

«Сегодня была наша последняя игра в сезоне. Очень ценю то, что сделали ребята – они бились до последнего и выложились на 100%, отдали сегодня на паркете все.

Что касается нашего сезона – нам было необходимо научиться многому, мы действительно хотели проявить себя во всех аспектах в Лиге ВТБ. К сожалению, у нас было много взлетов и падений, и все мы получили много уроков на будущее. Уверен, что следующие сезоны будут лучше, чем этот, все ошибки и недочеты стали для нас уроком, и мы учтем их в дальнейшем», – сказал главный тренер «Руны».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий