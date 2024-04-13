«Это ужасно». Мэтт Барнс возмущен статуей Аллена Айверсона
Мэтт Барнс выразил возмущение по поводу статуи Аллена Айверсона.
«Я понимаю, что, возможно, опоздал на вечеринку, но что, черт возьми, «Филадельфия» только что попыталась сделать для Аллена Айверсона?
Всему городу Филадельфия должно быть стыдно за это дерьмо. Только что в честь Аллена Айверсона назвали улицу. Его статуя должна быть больше арены. Что это такое? Это награда или статуя? «Сиксерс», вы должны сделать лучше, особенно для Айверсона. Это ужасно», – сказал бывший игрок НБА.
Фото: ESPN.com.