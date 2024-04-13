«Это ужасно». Мэтт Барнс возмущен статуей Аллена Айверсона

Мэтт Барнс выразил возмущение по поводу статуи Аллена Айверсона.

«Я понимаю, что, возможно, опоздал на вечеринку, но что, черт возьми, « » только что попыталась сделать для ?

Всему городу Филадельфия должно быть стыдно за это дерьмо. Только что в честь Аллена Айверсона назвали улицу. Его статуя должна быть больше арены. Что это такое? Это награда или статуя? «Сиксерс», вы должны сделать лучше, особенно для Айверсона. Это ужасно», – сказал бывший игрок .

: ESPN.com.