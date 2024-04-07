Мэтт Барнс: «Никого болельщики не любили так, как Аллена Айверсона»

Теги Аллен Айверсон Мэтт Барнс НБА Баскетбол

Мэтт Барнс рассказал об отношении к Аллену Айверсону.

«Я играл с Кобе Брайантом, Шакилом О’Нилом, Стефом Карри, Кевином Дюрэнтом. Никого из них люди не любили так, как Аллена Айверсона. Никого. Помню, один раз был белый пацан в Индиане, на улице шел снег. Он пришел на матч, сделал прическу, нарисовал усы, надел рукав, майку. На нем не было больше ничего сверху, а было холодно. Он выглядел как маленький белый Айверсон. Никогда не видел такого на выезде. Фанаты домашней команды освистывают всех соперников и болеют за него. Люди были просто очарованы им. И это понятно. Он сделал так много для игры, для культуры, для моды», – рассудил Мэтт Барнс.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Легенда !!!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий