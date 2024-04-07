Мэтт Барнс: «Никого болельщики не любили так, как Аллена Айверсона»

Мэтт Барнс рассказал об отношении к Аллену Айверсону.

«Я играл с Кобе Брайантом, Шакилом О’Нилом, Стефом Карри, Кевином Дюрэнтом. Никого из них люди не любили так, как . Никого. Помню, один раз был белый пацан в Индиане, на улице шел снег. Он пришел на матч, сделал прическу, нарисовал усы, надел рукав, майку. На нем не было больше ничего сверху, а было холодно. Он выглядел как маленький белый Айверсон. Никогда не видел такого на выезде. Фанаты домашней команды освистывают всех соперников и болеют за него. Люди были просто очарованы им. И это понятно. Он сделал так много для игры, для культуры, для моды», – рассудил .