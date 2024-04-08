Тайриз Макси набрал рекордные в карьере 52 очка, «Филадельфия» одолела «Сан-Антонио» во 2-м овертайме

«Филадельфия» одолела «Сан-Антонио» во 2-м овертайме – 133:126.

В составе «Сиксерс» набрал рекордные в карьере 52 очка. За 54 минуты он реализовал 19 из 41 с игры и 12 из 12 с линии.

В активе разыгрывающего также 5 подборов, 7 передач и 2 перехвата.

Макси набирает 50 и более очков в третий раз в этом сезоне. Он присоединился к , и как к единственным игрокам в истории клуба, которым удавалось подобное.

Чемберлен является обладателем рекорда – 45 матчей с как минимум 50 очками в сезоне-61/62.