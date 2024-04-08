Тайриз Макси набрал рекордные в карьере 52 очка, «Филадельфия» одолела «Сан-Антонио» во 2-м овертайме

Теги Уилт Чемберлен Аллен Айверсон Филадельфия Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Джоэл Эмбиид Тайриз Макси Баскетбол

«Филадельфия» одолела «Сан-Антонио» во 2-м овертайме – 133:126.

В составе «Сиксерс» Тайриз Макси набрал рекордные в карьере 52 очка. За 54 минуты он реализовал 19 из 41 с игры и 12 из 12 с линии.

В активе разыгрывающего также 5 подборов, 7 передач и 2 перехвата.

Макси набирает 50 и более очков в третий раз в этом сезоне. Он присоединился к Джоэлу Эмбииду, Аллену Айверсону и Уилту Чемберлену как к единственным игрокам в истории клуба, которым удавалось подобное.

Чемберлен является обладателем рекорда НБА – 45 матчей с как минимум 50 очками в сезоне-61/62.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий