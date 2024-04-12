Состоялось официальное открытие статуи Аллена Айверсона на Аллее легенд «Филадельфии»

«Филадельфия» представила статую Аллена Айверсона.

Статуя размещена на легенд клуба. Рядом со скульптурами , , , Билли Каннингема, , Хэла Грира, Бобби Джонса, Мозеса Мэлоуна и Дольфа Шейса.

«Я просто хотел сказать все правильные вещи, и рассказать вам всем, как я ценю это внимание. Обещал себе, что буду стойким, но вы сами все видите», – признался Айверсон, с трудом сдерживая слезы.