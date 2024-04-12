Состоялось официальное открытие статуи Аллена Айверсона на Аллее легенд «Филадельфии»
«Филадельфия» представила статую Аллена Айверсона.
Статуя размещена на Аллее легенд клуба. Рядом со скульптурами Чарльза Баркли, Уилта Чемберлена, Мориса Чикса, Билли Каннингема, Джулиуса Ирвинга, Хэла Грира, Бобби Джонса, Мозеса Мэлоуна и Дольфа Шейса.
«Я просто хотел сказать все правильные вещи, и рассказать вам всем, как я ценю это внимание. Обещал себе, что буду стойким, но вы сами все видите», – признался Айверсон, с трудом сдерживая слезы.