Состоялось официальное открытие статуи Аллена Айверсона на Аллее легенд «Филадельфии»

Теги Уилт Чемберлен Аллен Айверсон Филадельфия Бобби Джонс Морис Чикс НБА Чарльз Баркли Билли Каннингем Джулиус Ирвинг Хэл Грир Мозес Мэлоун Дольф Шэйс Баскетбол

«Филадельфия» представила статую Аллена Айверсона.

Статуя размещена на Аллее легенд клуба. Рядом со скульптурами Чарльза Баркли, Уилта Чемберлена, Мориса Чикса, Билли Каннингема, Джулиуса Ирвинга, Хэла Грира, Бобби Джонса, Мозеса Мэлоуна и Дольфа Шейса.

«Я просто хотел сказать все правильные вещи, и рассказать вам всем, как я ценю это внимание. Обещал себе, что буду стойким, но вы сами все видите», – признался Айверсон, с трудом сдерживая слезы.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Легенда !!!
+1
0
+1
Крутейший игрок, мастер классного дриблинга и своим, ни на кого похожим стилем, оставил в памяти очень положительные эмоции! Всё абсолютно заслуженно!👏
+1
0
+1
В ту Филу того же Эмбиида, и гайку бы точно взяли.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий