Александер Секулич о поражении от «Енисея»: «Не таким образом нужно завершать сезон»

Александер Секулич поделился эмоциями после поражения от «Енисея» (76:83).

«Не таким образом нужно завершать сезон. На трибуны пришли болельщики, и команда не смогла их отблагодарить за поддержку. Причина поражения – отсутствие концентрации и должной энергии.

Конечно, нужно поздравить соперника с отличной игрой, они эту победу сегодня заслужили. Желаю «Енисею» удачи в плей-офф, а от лица команды хочу извиниться перед нашими болельщиками за сегодняшнюю игру и результат в матче», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».