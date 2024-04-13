Йовица Арсич: «Игроки «Енисея» готовы наказать любого соперника, если их недооценивают»

Теги Локомотив-Кубань Енисей Йовица Арсич Единая лига ВТБ Баскетбол

Йовица Арсич прокомментировал победу «Енисея» над «Локомотивом-Кубань» – 83:76.

«В первую очередь поздравляю игроков своей команды, которые уже не в первый раз доказали свою высокий уровень. Они готовы наказать любого соперника, если их недооценивают.

Хорошо сыграли на подборах и здорово атаковали из-за дуги. Особенно феноменальная статистика была у Ксавьера. Нам было важно завершить сезон на мажорной ноте и мы это сделали», – сказал главный тренер «Енисея».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий