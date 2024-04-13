Йовица Арсич: «Игроки «Енисея» готовы наказать любого соперника, если их недооценивают»

Йовица Арсич прокомментировал победу «Енисея» над «Локомотивом-Кубань» – 83:76.

«В первую очередь поздравляю игроков своей команды, которые уже не в первый раз доказали свою высокий уровень. Они готовы наказать любого соперника, если их недооценивают.

Хорошо сыграли на подборах и здорово атаковали из-за дуги. Особенно феноменальная статистика была у Ксавьера. Нам было важно завершить сезон на мажорной ноте и мы это сделали», – сказал главный тренер « ».