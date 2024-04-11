Карвел Андерсон перейдет из «Астаны» в «Локомотив-Кубань»

Защитник «Астаны» Карвел Андерсон завершит сезон в «Локомотиве-Кубань».

Об этом рассказал главный тренер «Астаны» Фотис Такианос после сегодняшнего матча с МБА в Москве (77:83).

«Хочу поблагодарить Карвела Андерсона. С этого дня мы больше не можем на него рассчитывать, потому что он принял предложение «Локомотива-Кубань», но остался с нами сегодня и выкладывался на все сто процентов. Удачи ему в новой команде», – сказал главный тренер «Астаны» Фотис Такианос.

Американец станет игроком « » только после того, как завтра пройдет медосмотр в Краснодаре, отмечает «Перехват».