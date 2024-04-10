Александер Секулич после поражения от «Зенита»: «Доволен самоотдачей команды»

Александер Секулич прокомментировал домашнее поражение «Локо» от «Зенита».

«Большое уважение « », это сильная команда, сегодня они играли хорошо и интенсивно, выкладывались полностью. Но и мы показали сегодня баскетбол высокого уровня, самоотдачей команды я доволен. Жаль, что этого нам не хватило для победы.

Мы знали, что Кайл Курич – отличный снайпер. При этом рядом с ним играют такие мастера, как Винс Хантер, Томас Эртель, Трент Фрейзер, большим мастером защиты сегодня себя проявил Сергей Карасев, на котором мы получили два фола в атаке.

Но нам надо смотреть на себя, проанализировать ошибки, которые мы сегодня допустили. Я верю, что мы можем ошибаться меньше и что наши игроки вынесут из случившегося правильный урок. При правильном отношении к делу нам по силам обыгрывать кого угодно в », – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».