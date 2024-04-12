Теодосич жестко сфолил на игроке «Эфеса» после попытки аллей-упа при «+28». После удаления он долго спорил с судьями и тренерами

Теги происшествия Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Црвена Звезда Милош Теодосич судьи Яннис Сферопулос Дэниэл Отуру Баскетбол

Милош Теодосич был удален в матче Евролиги с «Анадолу Эфесом».

Ветеран «Црвены Звезды» жестко сфолил на бигмене «Эфеса» Дэниэле Отуру после попытки турецкой команды организовать аллей-уп в быстрой атаке при «+28».

После удаления Теодосич долго спорил с судьями, а затем и тренерами сербской команды. Его пришлось сдерживать нескольким одноклубникам.

«Црвена Звезда» в итоге проиграла «Анадолу Эфесу» с разницей в 45 очков (55:100).

Это самое крупное поражение за всю историю выступлений белградского клуба в Евролиге.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий