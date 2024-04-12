Теодосич жестко сфолил на игроке «Эфеса» после попытки аллей-упа при «+28». После удаления он долго спорил с судьями и тренерами
Милош Теодосич был удален в матче Евролиги с «Анадолу Эфесом».
Ветеран «Црвены Звезды» жестко сфолил на бигмене «Эфеса» Дэниэле Отуру после попытки турецкой команды организовать аллей-уп в быстрой атаке при «+28».
После удаления Теодосич долго спорил с судьями, а затем и тренерами сербской команды. Его пришлось сдерживать нескольким одноклубникам.
«Црвена Звезда» в итоге проиграла «Анадолу Эфесу» с разницей в 45 очков (55:100).
Это самое крупное поражение за всю историю выступлений белградского клуба в Евролиге.