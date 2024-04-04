«Црвена Звезда» начала матч против «Олимпиакоса» с минуты молчания в память о погибших в «Крокусе»

«Црвена Звезда» почтила память жертв теракта в «Крокус Сити Холле».

Перед началом матча 33-го тура между сербской « » и греческим « » в Белграде состоялась траурная церемония. Была объявлена минута молчания в память о жертвах трагедии.

28 марта аналогичная церемония состоялась перед матчем «Партизана» с «Олимпиакосом» в Белграде.

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По последним данным, погибли 144 человека, в том числе пять детей.