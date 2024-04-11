«Црвена Звезда» потерпела свое самое крупное поражение в Евролиге

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Црвена Звезда Баскетбол

«Црвена Звезда» проиграла «Анадолу Эфесу» с разницей в 45 очков (55:100).

Это самое крупное поражение за всю историю выступлений белградского клуба в Евролиге.

Предыдущий антирекорд был установлен в 2015 году, когда «Црвена Звезда» уступила подмосковным «Химкам» с разницей в 38 очков (53:91).

Примечательно, что победа «Црвены Звезды» была нужна ее принципиальному сопернику «Партизану», чтобы сохранить шанс на попадание в плей-ин.

«Црвена Звезда» завершила сезон на 16-м месте с 11 победами и 23 поражениями, «Эфес» прошел в плей-ин с 9-го места.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий