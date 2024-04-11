«Црвена Звезда» потерпела свое самое крупное поражение в Евролиге
«Црвена Звезда» проиграла «Анадолу Эфесу» с разницей в 45 очков (55:100).
Это самое крупное поражение за всю историю выступлений белградского клуба в Евролиге.
Предыдущий антирекорд был установлен в 2015 году, когда «Црвена Звезда» уступила подмосковным «Химкам» с разницей в 38 очков (53:91).
Примечательно, что победа «Црвены Звезды» была нужна ее принципиальному сопернику «Партизану», чтобы сохранить шанс на попадание в плей-ин.
«Црвена Звезда» завершила сезон на 16-м месте с 11 победами и 23 поражениями, «Эфес» прошел в плей-ин с 9-го места.