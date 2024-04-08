Президент «Партизана»: «Не знаю, насколько реалистично ожидать от «Црвены Звезды» борьбы в матче с «Эфесом»
Остоя Мияйлович ожидает, что «Црвена Звезда» проиграет «Анадолу Эфесу».
«Партизан» сможет занять 10-е место в таблице Евролиги и попасть в плей-ин только в случае победы принципиального соперника в Стамбуле и собственного успеха во встрече с «Валенсией».
«Для «Эфеса» эта игра значит очень многое. Для «Црвены Звезды» – не так много, а в последнее время их форма стала слабее по сравнению с началом сезона. Не знаю, насколько реалистично ожидать от «Црвены Звезды» борьбы в матче с «Эфесом».
Для медиа это интересная история, но в реальности же все не так хорошо», – заявил Мияйлович.
Михайлович пусть лучше своих ребят замотивирует.