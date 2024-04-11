Евролига. «Жальгирис» примет «Реал», «Маккаби» сыграет с «Миланом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.

«Жальгирис» примет «Реал», «Маккаби» встретится с «Миланом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 26-7, – 22-11, Барселона Испания – 22-11, Панатинаикос Греция – 22-11, Олимпиакос Греция – 21-12, Фенербахче Турция – 20-13, Маккаби Тель-Авив Израиль – 19-14, Виртус Италия – 17-16, Баскония Испания – 17-16, Анадолу Эфес Турция – 16-17, Партизан Сербия – 15-18, Милан Италия – 15-18, Валенсия Испания – 14-19, Жальгирис Литва – 14-19, Бавария Германия – 13-20, Црвена Звезда Сербия – 11-22, Виллербан Франция – 8-25, Альба Германия – 5-28.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.