Евролига. «Жальгирис» примет «Реал», «Маккаби» сыграет с «Миланом» и другие матчи

Теги Жальгирис результаты Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Маккаби Тель-Авив Панатинаикос Альба Црвена Звезда Реал Милан Бавария Монако Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.

«Жальгирис» примет «Реал», «Маккаби» встретится с «Миланом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Монако Монако  –  Бавария Германия
Дата проведения
11 апреля, 20.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Жальгирис Литва  –  Реал Испания
Дата проведения
11 апреля, 20.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

Анадолу Эфес Турция  –  Црвена Звезда Сербия
Дата проведения
11 апреля, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Маккаби Тель-Авив Израиль  –  Милан Италия
Дата проведения
11 апреля, 21.05, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча

Панатинаикос Греция  –  Альба Германия
Дата проведения
11 апреля, 21.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 26-7, Монако – 22-11, Барселона Испания – 22-11, Панатинаикос Греция – 22-11, Олимпиакос Греция – 21-12, Фенербахче Турция – 20-13, Маккаби Тель-Авив Израиль – 19-14, Виртус Италия – 17-16, Баскония Испания – 17-16,  Анадолу Эфес Турция – 16-17, Партизан Сербия – 15-18, Милан Италия – 15-18, Валенсия Испания – 14-19, Жальгирис Литва – 14-19, Бавария Германия – 13-20, Црвена Звезда Сербия – 11-22, Виллербан Франция – 8-25, Альба Германия – 5-28.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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