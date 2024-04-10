Никола Топич признан самым перспективным игроком сезона в Адриатической лиге

Теги Црвена Звезда Адриатическая лига Мега Никола Топич Баскетбол

Никола Топич признан самым перспективным игроком сезона Адриатической лиги-23/24.

18-летний атакующий защитник «Црвены Звезды», который провел первую часть сезона за «Мегу», набрал 53,6% голосов. В голосовании участвовали главные тренеры лиги, журналисты и болельщики.

Никола Дуришич («Мега») и Давид Миркович («Студентски центар») получили 14,6% и 13,3% голосов соответственно.

Топич проводит третий сезон в Адриатической лиге, набирая 17,9 очка, 6,8 передачи, 3,6 подбора и 0,9 перехвата в среднем за матч.

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1 комментарий
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Давно он атакующий защитник? ПГ же вроде был
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