Никола Топич признан самым перспективным игроком сезона в Адриатической лиге

Никола Топич признан самым перспективным игроком сезона Адриатической лиги-23/24.

18-летний атакующий защитник « », который провел первую часть сезона за «Мегу», набрал 53,6% голосов. В голосовании участвовали главные тренеры лиги, журналисты и болельщики.

Никола Дуришич (« ») и Давид Миркович («Студентски центар») получили 14,6% и 13,3% голосов соответственно.

проводит третий сезон в лиге, набирая 17,9 очка, 6,8 передачи, 3,6 подбора и 0,9 перехвата в среднем за матч.