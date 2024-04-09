«Жальгирис» лидирует в Евролиге по проценту минут, проведенных местными игроками. «Баскония» – на последнем месте

Опубликован рейтинг команд Евролиги по проценту игрового времени местных игроков.

« » является лидером по проценту общего количества минут, проведенных местными игроками в сезоне Евролиги-2023/24. Показатель литовской команды составляет 52 процента.

В тройку лидеров также входят сербская « » (45%) и французский « » (44%).

Худшие показатели у испанской «Басконии», а также у турецкий « » и « ».

Натурализованные игроки не считаются местными.