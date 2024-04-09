«Жальгирис» лидирует в Евролиге по проценту минут, проведенных местными игроками. «Баскония» – на последнем месте

Теги Жальгирис Анадолу Эфес Фенербахче Баскония Црвена Звезда Баскетбол - фото АСВЕЛ Виллербан Баскетбол

Опубликован рейтинг команд Евролиги по проценту игрового времени местных игроков.

«Жальгирис» является лидером по проценту общего количества минут, проведенных местными игроками в сезоне Евролиги-2023/24. Показатель литовской команды составляет 52 процента.

В тройку лидеров также входят сербская «Црвена Звезда» (45%) и французский «Виллербан» (44%).

Худшие показатели у испанской «Басконии», а также у турецкий «Анадолу Эфеса» и «Фенербахче».

Натурализованные игроки не считаются местными.

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