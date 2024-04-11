Деннис Шредер: «Конечно, хочу остаться в «Нетс»

Теги Бруклин НБА Деннис Шредер Баскетбол

Деннис Шредер заявил, что хотел бы продолжить играть за «Нетс» в следующем году.

«Конечно. Я всегда хочу оставаться там, где мне выражают признательность. Я почувствовал это с первого дня — они обращаются к моей семье, к моей жене, к моей маме. Это показывает, что я им действительно нужен. И стиль игры мне тоже нравится. Они верят в меня и в то, на что я способен. Конечно, я хочу остаться.

Я знаю и деловую сторону этого вопроса. Поэтому не принимаю это близко к сердцу. Я знаю, как это бывает. Но в конце концов, конечно, я хочу остаться. Я познакомился с Джо Цаем, владельцем клуба, его женой и ребенком. Конечно, я хочу построить здесь что-то особенное», – сказал разыгрывающий «Бруклина».

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