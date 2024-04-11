Ноа Клауни стал 12-м игроком младше 20 лет, набравшим 7 блок-шотов в игре НБА

Теги Бруклин Торонто НБА Шон Уильямс Ноа Клауни Баскетбол

Форвард «Бруклина» Ноа Клауни набрал 10 очков, 7 подборов и 7 блок-шотов.

19-летний новичок «Нетс» был выбран под 21 пиком на драфте-2023 и провел большую часть сезона в G-лиге.

Клауни стал 12-м игроком младше 20 лет, набравшим 7 блок-шотов и более в матче НБА.

7 блок-шотов стали вторым показателем для новичка в истории франшизы. Первое место за Майком Гмински в 1981 году (8). Шон Уильямс делит с Клауни второе место, оформив такое же достижение в 2007 году.

«Они продолжали пытаться положить мяч в корзину, а я их накрывал», – прокомментировал достижение форвард.

«Бруклин» одержал победу над «Торонто» со счетом 106:102.

 Ноа Клауни провел 21 игру за команду, набирая 5,1 очка и 3,4 подбора в среднем.

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