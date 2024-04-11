Ноа Клауни стал 12-м игроком младше 20 лет, набравшим 7 блок-шотов в игре НБА
Форвард «Бруклина» Ноа Клауни набрал 10 очков, 7 подборов и 7 блок-шотов.
19-летний новичок «Нетс» был выбран под 21 пиком на драфте-2023 и провел большую часть сезона в G-лиге.
Клауни стал 12-м игроком младше 20 лет, набравшим 7 блок-шотов и более в матче НБА.
7 блок-шотов стали вторым показателем для новичка в истории франшизы. Первое место за Майком Гмински в 1981 году (8). Шон Уильямс делит с Клауни второе место, оформив такое же достижение в 2007 году.
«Они продолжали пытаться положить мяч в корзину, а я их накрывал», – прокомментировал достижение форвард.
«Бруклин» одержал победу над «Торонто» со счетом 106:102.
Ноа Клауни провел 21 игру за команду, набирая 5,1 очка и 3,4 подбора в среднем.