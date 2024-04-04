Рейтинг новичков НБА. Виктор Вембаньяма на первом месте. Чет Холмгрен, Брэндон Миллер в тройке

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2023/24.

Центровой «Сан-Антонио» упрочил свое первое место в рейтинге новичков по версии NBA.com.

Центровой «Оклахомы» остался на второй позиции.

Рейтинг новичков сезона-2023/24:

1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио») (1 – прошлая позиция)

2. Чет Холмгрен («Оклахома») (2)

3. («Шарлотт») (3)

4. («Хьюстон») (4)

5. Хайме Хакес («Майами») (5)

6. («Голден Стэйт») (9)

7. Кейонте Джордж («Юта») (7)

8. Дерек Лайвли («Даллас») (6)

9. Трэйс Джексон-Дэвис («Голден Стэйт»)

10. Джи Джи Джексон («Мемфис») (8)