Рейтинг новичков НБА. Виктор Вембаньяма на первом месте. Чет Холмгрен, Брэндон Миллер в тройке
NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2023/24.
Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма упрочил свое первое место в рейтинге новичков по версии NBA.com.
Центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен остался на второй позиции.
Рейтинг новичков сезона-2023/24:
1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио») (1 – прошлая позиция)
2. Чет Холмгрен («Оклахома») (2)
3. Брэндон Миллер («Шарлотт») (3)
4. Амен Томпсон («Хьюстон») (4)
5. Хайме Хакес («Майами») (5)
6. Брэндин Подземски («Голден Стэйт») (9)
7. Кейонте Джордж («Юта») (7)
8. Дерек Лайвли («Даллас») (6)
9. Трэйс Джексон-Дэвис («Голден Стэйт»)
10. Джи Джи Джексон («Мемфис») (8)
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