Рейтинг новичков НБА. Виктор Вембаньяма на первом месте. Чет Холмгрен, Брэндон Миллер в тройке

Теги НБА Виктор Вембаньяма Чет Холмгрен Трэйс Джексон-Дэвис Брэндон Миллер Амен Томпсон Кейонте Джордж Дерек Лайвли Джи Джи Джексон Брэндин Подземски Хайме Хакес Баскетбол

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2023/24.

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма упрочил свое первое место в рейтинге новичков по версии NBA.com.

Центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен остался на второй позиции.

Рейтинг новичков сезона-2023/24:

1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио») (1 – прошлая позиция)

2. Чет Холмгрен («Оклахома») (2)

3. Брэндон Миллер («Шарлотт») (3)

4. Амен Томпсон («Хьюстон») (4)

5. Хайме Хакес («Майами») (5)

6. Брэндин Подземски («Голден Стэйт») (9)

7. Кейонте Джордж («Юта») (7)

8. Дерек Лайвли («Даллас») (6)

9. Трэйс Джексон-Дэвис («Голден Стэйт»)

10. Джи Джи Джексон («Мемфис») (8)

 

 

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9 комментариев
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Хакес очень слабо вторую половину регулярки проводит. И Томпсона я бы на 3-е поставил.
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Все по местам расставили игры Холмгрена без Шая, где не нужно защищающейся команде держать суперзвезду. Что то не тащит Чет в соло Тандер.
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До конца регулярки тройка останется неизменная без перемены мест
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Вот Портленд лоханулись то. Хендерсон разочарование года.
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Миллер мне кажется еще может за 2 строчку побороться
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8 августа 2023,
Скут Хендерсон: «Я стану лучшим новичком сезона. Такой у меня подход»
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Ответ melmi
До конца регулярки тройка останется неизменная без перемены мест
ясное дело, конец чемпионата то уже за поворотом
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Ответ cska number one
Все по местам расставили игры Холмгрена без Шая, где не нужно защищающейся команде держать суперзвезду. Что то не тащит Чет в соло Тандер.
Ну Вембаньяма прям тащит Сперс с последнего места западной конференции. Вообще странно требовать такое от новичка
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