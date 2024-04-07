Рэпер Лил Уэйн: «Леброн Джеймс на одной площадке с Бронни – это мотивация для любого отца»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Бронни Джеймс Баскетбол

Лил Уэйн в восторге от идеи, что Леброн может сыграть в одной команде с сыном.

«Я в восторге от этой идеи, как поклонник баскетбола, как поклонник спорта, а также как отец троих сыновей.

Если Леброн Джеймс окажется на одной площадке с Бронни в настоящем матче, это будет мотивировать любого отца во всем мире, любого мужчину, любую женщину. Это мотивация, и точка. Это семья на площадке. Лучше не объяснишь», – сказал знаменитый рэпер.

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