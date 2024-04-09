Клэй Томпсон: «Не ушел бы из «Уорриорз» в 2019 году, даже если бы не травмировался»

Клэй Томпсон ответил на вопрос Дрэймонда Грина о межсезонье 2019 года.

«Если бы ты не травмировался в 2019 году, изменилось бы твое отношение к выходу на рынок свободных агентов?» – спросил .

«Это серьезное «Что, если... ?» Возможно, я отнесся бы к нему по-другому, потому что был бы здоров. С другой стороны, если бы я не травмировался и мы выиграли третий чемпионат подряд, я бы никуда не ушел.

Такого не происходило со времен Шака и Кобе, так что я никогда не отказался бы от возможности завоевать еще больше перстней.

Не думаю, что всерьез изучал бы варианты, потому что тяжело уйти из династии. Такое не часто случается», – сказал .