Клэй Томпсон: «Хочу продлить контракт с «Уорриорз», но мне также нужно помнить о важности психического здоровья»

Клэй Томпсон поделился мнением о контрактной ситуации.

Защитник «Уорриорз», который летом станет свободным агентом, обсудил эту тему в подкасте одноклубника .

Дрэймонд: Ты подходишь к завершающему этапу карьеры, впереди выход на рынок свободных агентов. Какие у тебя приоритеты?

: Даже не верится, что мы об этом говорим. Когда тебе лет 25, то думаешь, что будешь играть вечно, правда.

На самом деле в начале этого сезона у меня были большие проблемы из-за неопределенности и трудностей с принятием того, на каком этапе карьеры я нахожусь. Я мог бы придумать для себя множество оправданий – контрактная ситуация, игровое время – вместо того, чтобы просто ценить то, что меня ждет впереди. Мне и понадобилось четыре серьезных разговора по душам, чтобы, наконец, пробить мою скорлупу. Чтобы стать другим. Прийти к тому, что мне нужно получать удовольствие в этом сезоне. Я заслужил это.

Выход на рынок? Я хочу продлить контракт с «Уорриорз», но мне также нужно помнить о важности психического здоровья и определить, что для меня ценнее всего на данном этапе карьеры. Сейчас начинается все самое интересное с точки зрения баскетбола, так что я не особо задумываюсь об этой ситуации. Если начну думать о 1 июля сейчас, то окажу себе медвежью услугу. Стараюсь жить настоящим, вот и все. Жить настоящим и ценить то, что я в .