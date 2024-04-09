Клэй Томпсон: «Хочу продлить контракт с «Уорриорз», но мне также нужно помнить о важности психического здоровья»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Баскетбол

Клэй Томпсон поделился мнением о контрактной ситуации.

Защитник «Уорриорз», который летом станет свободным агентом, обсудил эту тему в подкасте одноклубника Дрэймонда Грина.

Дрэймонд: Ты подходишь к завершающему этапу карьеры, впереди выход на рынок свободных агентов. Какие у тебя приоритеты?

Томпсон: Даже не верится, что мы об этом говорим. Когда тебе лет 25, то думаешь, что будешь играть вечно, правда. 

На самом деле в начале этого сезона у меня были большие проблемы из-за неопределенности и трудностей с принятием того, на каком этапе карьеры я нахожусь. Я мог бы придумать для себя множество оправданий – контрактная ситуация, игровое время – вместо того, чтобы просто ценить то, что меня ждет впереди. Мне и Стиву Керру понадобилось четыре серьезных разговора по душам, чтобы, наконец, пробить мою скорлупу. Чтобы стать другим. Прийти к тому, что мне нужно получать удовольствие в этом сезоне. Я заслужил это.

Выход на рынок? Я хочу продлить контракт с «Уорриорз», но мне также нужно помнить о важности психического здоровья и определить, что для меня ценнее всего на данном этапе карьеры. Сейчас начинается все самое интересное с точки зрения баскетбола, так что я не особо задумываюсь об этой ситуации. Если начну думать о 1 июля сейчас, то окажу себе медвежью услугу. Стараюсь жить настоящим, вот и все. Жить настоящим и ценить то, что я в НБА.

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3 комментария
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Ему минималку что ли предложили?
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То есть человек на фоне отсутствия перспектив заключить новый контракт потерял психический покой и решил этим можно шантажировать клуб. Дескать либо платите мне по максимуму либо я по психическому состоянию заканчиваю и тогда будете мне пенсию по инвалидности всю жизнь платить.
Другими словами, лучше платите мне за мою игру, иначе будете платить за мой отдых.

В период Обамы была статистика, что в США более 30 млн человек не имеют медицинскую страховку. То есть эти люди не то что к психологу, а к зубному сходить не могут. А тут мультимилионер считает, что ему недоплатили.
Справедливый мир и человечество не пересекаются!
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