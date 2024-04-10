Дарвин Хэм о поражении от «Голден Стэйт»: «Соперник сегодня был в огне, они попадали»

Дарвин Хэм подвел итоги матча с «Уорриорз» (120:134).

«У « » нашлись парни, которые проявили себя и попадали. В этой лиге ты либо попадаешь, либо промахиваешься... Нам было комфортно с нашим планом на игру, по большей части мы исполняли задуманное на площадке. Ребята, которых мы хотели вывести на бросок, получали такие возможности. Просто соперник сегодня был в огне», – заявил Хэм.

Баскетболисты «Голден Стэйт» реализовали 26 3-очковых при 63,4% точности (26 из 41).

Впервые в истории команде удалось отправить в цель 25 и более дальних бросков с реализацией 60% и выше.

Стефен Карри реализовал 6 из 6, Дрэймонд Грин 5 из 7, Клэй Томпсон – 5 из 10.





