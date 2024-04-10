Стив Керр о матче с «Лейкерс»: «Сыграли не так и хорошо, но забросили миллион 3-очковых»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Стив Керр Баскетбол

Стив Керр поделился впечатлениями от матча с «Лейкерс».

«Сыграли не так и хорошо, но забросили миллион 3-очковых. Мяч заходил в кольцо, при этом не скажу, что мы действовали аккуратно и четко. Было немало владений, когда нам не хватало концентрации, когда мы были слегка разобщены. Но мяч продолжал попадать в кольцо.

Реализовать 63 процента из-за дуги – это безумие», – сказал главный тренер «воинов».

Баскетболисты «Голден Стэйт» реализовали 26 3-очковых при 63,4% точности (26 из 41).

Впервые в истории НБА команде удалось отправить в цель 25 и более дальних бросков с реализацией 60% и выше.

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