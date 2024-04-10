Леброн Джеймс: «В полном составе «Лейкерс» не уступают никому в этой лиге»

Теги травмы Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Леброн Джеймс посетовал на отсутствие Энтони Дэвиса в матче с «Уорриорз».

«Знаем, что в полном составе «Лейкерс» никому не уступают в этой лиге. Но когда кого-то не хватает, то все становится сложнее. Сложно справиться с этим, особенно когда не играет кто-то вроде Энтони Дэвиса. Практически невозможно заменить то, что он дает нашей команде – на обеих половинах площадки», – заявил форвард «озерников».

«Лейкерс» уступили конкуренту со счетом 120:134, Дэвис не играл из-за проблем с левым глазом.

«Озерники» ранее решили, что здоровье игроков важнее, чем место команды в турнирной таблице.

«Лейкерс» (45-35) пока опережают идущий 10-м «Голден Стэйт» (44-35). «Сакраменто» (45-34) и «Финикс» (46-36) также расположены в зоне плей-ин.

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4 комментария
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Одну конкретную игру могут выиграть у любой команды, это правда.
Они тут с ГСВ в одной лодке.
Но про серию или про несколько серий подряд - речи не идет, к сожалению.
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Когда он говорит о полном составе, он судей тоже имеет ввиду?
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Ответ Южанин78
Когда он говорит о полном составе, он судей тоже имеет ввиду?
Он имеет ввиду, что в полных составах никому не уступают …
У всех 5 на 5 , получается
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