Леброн Джеймс: «В полном составе «Лейкерс» не уступают никому в этой лиге»

Леброн Джеймс посетовал на отсутствие Энтони Дэвиса в матче с «Уорриорз».

«Знаем, что в полном составе « » никому не уступают в этой лиге. Но когда кого-то не хватает, то все становится сложнее. Сложно справиться с этим, особенно когда не играет кто-то вроде . Практически невозможно заменить то, что он дает нашей команде – на обеих половинах площадки», – заявил форвард «озерников».

«Лейкерс» уступили конкуренту со счетом 120:134, Дэвис не играл из-за проблем с левым глазом.

«Озерники» ранее решили, что здоровье игроков важнее, чем место команды в турнирной таблице.

«Лейкерс» (45-35) пока опережают идущий 10-м « » (44-35). «Сакраменто» (45-34) и «Финикс» (46-36) также расположены в зоне плей-ин.