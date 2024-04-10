Энтони Эдвардс считает матч с «Денвером» очень важным, у Николы Йокича другое мнение

Теги Денвер Миннесота НБА Никола Йокич Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс и Никола Йокич разошлись во мнениях .

Лидирующие на Западе «Миннесота» (55-24) и «Денвер» (55-24) в среду сойдутся в очной встрече.

«Думаю, все понимают, что стоит на кону. Мне даже не нужно говорить, насколько важна эта игра, все и без меня все осознают», – заявил Эдвардс.

«Не думаю, что это действительно важный матч. Понятно, что мы будем играть на победу, но мне кажется, кому-то хочется привлечь внимание с помощью историй о том, насколько важен матч. Надеюсь, будет интересно», – считает Йокич.

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