Энтони Эдвардс считает матч с «Денвером» очень важным, у Николы Йокича другое мнение
Энтони Эдвардс и Никола Йокич разошлись во мнениях .
Лидирующие на Западе «Миннесота» (55-24) и «Денвер» (55-24) в среду сойдутся в очной встрече.
«Думаю, все понимают, что стоит на кону. Мне даже не нужно говорить, насколько важна эта игра, все и без меня все осознают», – заявил Эдвардс.
«Не думаю, что это действительно важный матч. Понятно, что мы будем играть на победу, но мне кажется, кому-то хочется привлечь внимание с помощью историй о том, насколько важен матч. Надеюсь, будет интересно», – считает Йокич.