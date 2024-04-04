Чарльз Баркли: «Энтони Эдвардс – главный претендент на награду MVP»

Теги Миннесота НБА Чарльз Баркли Никола Йокич Карл-Энтони Таунс Джейсон Тейтум Шэй Гилджес-Александер Энтони Эдвардс Баскетбол

Чарльз Баркли считает Энтони Эдвардса главным претендентом на награду MVP.

«Я бы не поставил Луку Дончича выше Джокера, Энтони Эдвардса и Шэя Гилджес-Александера. Я бы сказал, что у Энтони Эдвардса, по моему мнению, есть небольшое преимущество. Если они смогут завершить регулярку с лучшим результатом без Карла-Энтони Таунса, я считаю, это будет просто невероятно.

Если «Тимбервулвс» смогут финишировать с лучшим результатом на Западе, а они около месяца провели без Карла-Энтони Таунса, я, вероятно, отдал бы им небольшое преимущество. Но если награду дадут Джокеру, я не буду возражать. А если «Оклахома-Сити» финиширует с лучшим результатом, я, возможно, отдам награду Шэю, и не забывается о Джейсоне Тейтуме. Да, награду получит один из этих четырех парней», – сказал член Зала славы в шоу Дэна Патрика.

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1 комментарий
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Опять эти иксперты своих черных братюн выдвигают
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