Чарльз Баркли: «Энтони Эдвардс – главный претендент на награду MVP»

Чарльз Баркли считает Энтони Эдвардса главным претендентом на награду MVP.

«Я бы не поставил Луку Дончича выше Джокера, Энтони Эдвардса и . Я бы сказал, что у , по моему мнению, есть небольшое преимущество. Если они смогут завершить регулярку с лучшим результатом без Карла-Энтони Таунса, я считаю, это будет просто невероятно.

Если «Тимбервулвс» смогут финишировать с лучшим результатом на Западе, а они около месяца провели без Карла-Энтони Таунса, я, вероятно, отдал бы им небольшое преимущество. Но если награду дадут Джокеру, я не буду возражать. А если «Оклахома-Сити» финиширует с лучшим результатом, я, возможно, отдам награду Шэю, и не забывается о . Да, награду получит один из этих четырех парней», – сказал член Зала славы в шоу Дэна Патрика.