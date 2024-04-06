Виктор Вембаньяма с большим отрывом лидирует среди центровых по количеству трехочковых бросков со степбэком

Теги Денвер Миннесота Филадельфия Сан-Антонио НБА Джоэл Эмбиид Никола Йокич Карл-Энтони Таунс Виктор Вембаньяма Баскетбол

Опубликованы лидеры по числу трехочковых бросков со степбэком среди центровых.

Новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма лидирует по этому показателю в сезоне-2023/24 с огромным отрывом от второго места, которое занимает Джоэл Эмбиид («Филадельфия»).

В четверку лидеров также входят Карл-Энтони Таунс («Миннесота») и Никола Йокич («Денвер»).

Топ-4 центровых по количеству трехочковых бросков со степбэком в сезоне-2023/24:

48 — Виктор Вембаньяма (47,9%)

16 — Джоэл Эмбиид (18,8%)

15 — Карл-Энтони Таунс (26,7%)

13 — Никола Йокич (38,5%)

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4 комментария
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Сразу видно школьника, росшего на Хардэне
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Хм, а процент какой! С таким процентом можно баскетбол закрывать, просто отдай мяч Вемби и он будет пулять со степбека треху.
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Позвольте подушнить:
Это статистика перед последним матчем. С Новым Орлеаном он попал ещё одну такую трёху, теперь их 49 и процент 49.
Спасибо за внимание.
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