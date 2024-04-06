Виктор Вембаньяма с большим отрывом лидирует среди центровых по количеству трехочковых бросков со степбэком

Опубликованы лидеры по числу трехочковых бросков со степбэком среди центровых.

Новичок « » Виктор Вембаньяма лидирует по этому показателю в сезоне-2023/24 с огромным отрывом от второго места, которое занимает Джоэл Эмбиид (« »).

В четверку лидеров также входят Карл-Энтони Таунс (« ») и Никола Йокич (« »).

Топ-4 центровых по количеству трехочковых бросков со степбэком в сезоне-2023/24:

48 — Виктор Вембаньяма (47,9%)

16 — (18,8%)

15 — Карл-Энтони Таунс (26,7%)

13 — Никола Йокич (38,5%)