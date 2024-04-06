Виктор Вембаньяма с большим отрывом лидирует среди центровых по количеству трехочковых бросков со степбэком
Опубликованы лидеры по числу трехочковых бросков со степбэком среди центровых.
Новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма лидирует по этому показателю в сезоне-2023/24 с огромным отрывом от второго места, которое занимает Джоэл Эмбиид («Филадельфия»).
В четверку лидеров также входят Карл-Энтони Таунс («Миннесота») и Никола Йокич («Денвер»).
Топ-4 центровых по количеству трехочковых бросков со степбэком в сезоне-2023/24:
48 — Виктор Вембаньяма (47,9%)
16 — Джоэл Эмбиид (18,8%)
15 — Карл-Энтони Таунс (26,7%)
13 — Никола Йокич (38,5%)
Это статистика перед последним матчем. С Новым Орлеаном он попал ещё одну такую трёху, теперь их 49 и процент 49.
Спасибо за внимание.