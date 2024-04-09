Билл Симмонс: «Кавальерс» – это команда, с которой я хотел бы сыграть в первом раунде плей-офф»
Билл Симмонс назвал «Кливленд» желанным соперником в первом раунде плей-офф.
«Кавальерс» принадлежат к категории команд, в которых я совершенно не верю.
Если говорить об их серии 18-2 в январе и феврале, что бы это ни было, это было не по-настоящему.
Что-то не так с этой командой. Такое ощущение, что Донован Митчелл уйдет этим летом. Это команда, с которой я хотел бы сыграть в первом раунде плей-офф на Востоке», – сказал эксперт.
На данный момент «Кливленд» занимает 5-е место в Восточной конференции (46-33). «Нью-Йорк» (46-32) занимает четвертую строчку в таблице.