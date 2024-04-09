Билл Симмонс: «Кавальерс» – это команда, с которой я хотел бы сыграть в первом раунде плей-офф»

Теги Кливленд НБА НБА плей-офф Билл Симмонс Баскетбол

Билл Симмонс назвал «Кливленд» желанным соперником в первом раунде плей-офф.

«Кавальерс» принадлежат к категории команд, в которых я совершенно не верю.

Если говорить об их серии 18-2 в январе и феврале, что бы это ни было, это было не по-настоящему.

Что-то не так с этой командой. Такое ощущение, что Донован Митчелл уйдет этим летом. Это команда, с которой я хотел бы сыграть в первом раунде плей-офф на Востоке», – сказал эксперт.

На данный момент «Кливленд» занимает 5-е место в Восточной конференции (46-33). «Нью-Йорк» (46-32) занимает четвертую строчку в таблице.

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2 комментария
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В субботу у них игра с Индианой, очень важная для обеих команд. Вот там и станет понятно, как Кливленд будет выглядеть в ПО.
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