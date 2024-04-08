Пол Джордж набрал 39+11+7, а также исполнил победный бросок в матче с «Кливлендом»

Пол Джордж стал главным героем матча с «Кливлендом».

Звездный форвард « » завершил встречу с 39 очками (10 из 24 с игры, 16 из 16 с линии), 11 подборами и 7 передачами.

При счете 118:118 форвард «Клипперс» взял игру на себя, исполнил серию кроссоверов, уложил Эвана Мобли на паркет, сделал степбэк и забросил с отклонением за 7,1 секунды до конца.

«Клипперс» вернулись с «-26» и выиграли со счетом 120:118. Это третий в списке самых крупных камбэков в истории калифорнийского клуба.