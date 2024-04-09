Джей Би Бикерстафф может быть уволен в случае неудачного выступления «Кавальерс» в плей-офф
«Кавальерс» могут отправить в отставку Джей Би Бикерстаффа.
Как рассказал Hoops Wire неназванный управленец НБА, главный тренер «Кливленда» может быть уволен в случае неудачного выступления команды в плей-офф-2024.
«Джей Би могут уволить, если «Кавальерс» не выйдут в финал конференции. Его чуть не уволили в начале сезона, прежде чем команда все-таки не начала показывать ожидаемую игру. Внутри организации есть люди, которые не могут понять, почему команда с Донованом Митчеллом и Дариусом Гарлэндом в составе с таким трудом набирает очки.
Джей Би на 100% под угрозой, и он это знает», – рассказал управленец.
В последних 10 играх у «Кэвз» результат 3-7, в воскресенье они упустили преимущество в 26 очков в матче с «Клипперс».
Бикерстафф в качестве главного тренера «Кавальерс» имеет показатель 168-158 в регулярном чемпионате и 1-4 в плей-офф. Его контракт действует до конца сезона-26/27.
появились три шутера. При топовой обороне это должно было сыграть.
В итоге в атаке не прибавили, но при этом еще и в защите просели.
Был хороший отрезок с начала января по дедлайн. Совпало это с травмами Мобли и Гарланда.
Команда смотрелась лучше и сбалансированние. Не работает схема с 2 башнями и 2 маленькими в старте.
Поэтому минус центр(Аллен) и минус ПГ. По другому никак, да и за того же Аллена можно получить хорошие активы. А вот кого из ПГ, сложно сказать, все от Митчелла зависит.