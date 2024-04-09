Дмитрий Узинский: «Локо» может обогнать «Зенит» в случае победы. Готовимся к тому, чтобы сделать это перед нашими болельщиками»

Теги Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Дмитрий Узинский Баскетбол

Дмитрий Узинский поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Зенитом».

«Настроение боевое. Мы знаем, что можем обогнать «Зенит» в случае победы, и готовимся к тому, чтобы сделать это перед нашими любимыми болельщиками.

У «Зенита» много индивидуально сильных игроков, глубокая скамейка. При этом они очень хорошо играют в командный баскетбол. В общем, соперник сложный, но мы знаем, как их победить. Надо делать то, что скажут наши тренеры и оставаться сконцентрированными до последней секунды. Хорошо подстраховывать друг друга в защите и лучше искать оптимальные варианты движения мяча в атаке. При поддержке домашних трибун мы можем победить и «Зенит», и, вообще, любого соперника», – заявил форвард «Локомотива-Кубань».

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