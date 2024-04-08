Док Риверс провел в субботу, 6 апреля, командное совещание для девяти основных игроков ротации «Милуоки»

Теги Док Риверс Милуоки Нью-Йорк НБА Брук Лопес Патрик Беверли Дэмиан Лиллард Крис Миддлтон Джей Краудер Яннис Адетокумбо Бобби Портис Пэт Коннотон Малик Бизли Шэмс Чарания Баскетбол

Инсайдер Шэмс Чарания сообщил о командном совещании «Бакс».

«Милуоки» проиграли 4 игры подряд, 6 из последних 7. Эти проигрыши для них неприемлемы. У них много сложностей в игре. Во взаимодействии игроков.

По моей информации, в субботу Док Риверс собрал 9 главных игроков ротации на командное совещание для просмотра записей. Присутствовали Яннис Адетокумбо, Дэмиан Лиллард, Крис Миддлтон, Брук Лопес, Малик Бизли, Бобби Портис, Патрик Беверли, Пэт Коннотон и Джей Краудер. Все они по очереди высказались на тему игры команды и ее проблем», – рассказал Шэмс Чарания.

В матче после совещания «Бакс» уступили «Никс» со счетом 109:122. Крис Миддлтон не смог доиграть до конца встречи из-за выбитого во второй четверти зуба.

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7 комментариев
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Док наставил этих девятерых побольше выигрывать и поменьше проигрывать. Только так можно выиграть титул, он знает свое дело
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я понимаю, что инфа конкретно для этих 9 игроков, но для атмосферы в команде могли и остальных позвать для вида, "посидеть на задней парте".
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Ответ Ryan T.
Шутки про "Камон, летс гоу!" через 3...2...1
Да какие уж тут шутки...
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Вся надежда на Танасиса, тёмная(во всех смыслах) лошадка в ПО
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После игроков взял слово Док:
- Камон, летс гоу! - резюмировал он, - Летс гоу, камон!
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Возглавлять контендер посреди сезона такая себе затея. Еще куда ни шло когда это делает зам глав тренера, но приход нового с ожиданиями сейчас или никогда это вызов, не все такое вывезут, тем более что тренеров сейчас увольняют на раз два.
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