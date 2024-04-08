Док Риверс провел в субботу, 6 апреля, командное совещание для девяти основных игроков ротации «Милуоки»
Инсайдер Шэмс Чарания сообщил о командном совещании «Бакс».
«Милуоки» проиграли 4 игры подряд, 6 из последних 7. Эти проигрыши для них неприемлемы. У них много сложностей в игре. Во взаимодействии игроков.
По моей информации, в субботу Док Риверс собрал 9 главных игроков ротации на командное совещание для просмотра записей. Присутствовали Яннис Адетокумбо, Дэмиан Лиллард, Крис Миддлтон, Брук Лопес, Малик Бизли, Бобби Портис, Патрик Беверли, Пэт Коннотон и Джей Краудер. Все они по очереди высказались на тему игры команды и ее проблем», – рассказал Шэмс Чарания.
В матче после совещания «Бакс» уступили «Никс» со счетом 109:122. Крис Миддлтон не смог доиграть до конца встречи из-за выбитого во второй четверти зуба.
- Камон, летс гоу! - резюмировал он, - Летс гоу, камон!