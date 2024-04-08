Мэтт Барнс о Доке Риверсе в «Милуоки»: «Продолжает воровать деньги»

Теги Док Риверс Мэтт Барнс Милуоки НБА Гилберт Аренас Баскетбол

Мэтт Барнс критически отозвался о Доке Риверсе.

Экс-игрок НБА прокомментировал видео из подкаста, в котором Гилберт Аренас и его соведущие посмеялись над решением назначить именитого специалиста в «Бакс».

«Милуоки» в воскресенье уступил «Нью-Йорку» (109:122), потерпев шестое поражение в последних семи матчах.

После назначения Дока Риверса 27 января у «Бакс» результат 15-17.

«Продолжает воровать деньги», – написал чемпион НБА в составе «Уорриорз».

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7 комментариев
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В чем собственно воровство? Вся лига его много лет знает и что он из себя представляет. Милуоки сами на него вышли, сами собеседовали его, сами выдали оффер. Янис его кандидатуру сам одобрил. Доку даже врать ничего не пришлось, сказал всего три слова). Док при честных деньгах, он молодец, будь как камоныч) А его тренерский гений это отдельный вопрос.
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"Разбудите меня через десять лет, и спросите что делает Док Риверс. Я вам отвечу, также как обычно ворует деньги в НБА."(с) Мэтт Барнс
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Ответ boller_73
В чем собственно воровство? Вся лига его много лет знает и что он из себя представляет. Милуоки сами на него вышли, сами собеседовали его, сами выдали оффер. Янис его кандидатуру сам одобрил. Доку даже врать ничего не пришлось, сказал всего три слова). Док при честных деньгах, он молодец, будь как камоныч) А его тренерский гений это отдельный вопрос.
Тут подтекст другой, Док при всем своем послужном списке: вечные сливы в плей-офф с 3-1, неумение нарисовать дельную комбинацию в клатче, кроме камон летс гоу, казалось бы ни кому в лиге недолжен быть интересен, но он раз за разом непонятным образом обводит всех вокруг пальца, подписывается на большие деньги в контендер и вуаля, не делает там ничего полезного. Иллюзия обмана. Настоящий аферист.
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Ответ boller_73
В чем собственно воровство? Вся лига его много лет знает и что он из себя представляет. Милуоки сами на него вышли, сами собеседовали его, сами выдали оффер. Янис его кандидатуру сам одобрил. Доку даже врать ничего не пришлось, сказал всего три слова). Док при честных деньгах, он молодец, будь как камоныч) А его тренерский гений это отдельный вопрос.
А слова то какие сказал (три)?
Let’s Go guys?
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Ответ Ballboy13
Тут подтекст другой, Док при всем своем послужном списке: вечные сливы в плей-офф с 3-1, неумение нарисовать дельную комбинацию в клатче, кроме камон летс гоу, казалось бы ни кому в лиге недолжен быть интересен, но он раз за разом непонятным образом обводит всех вокруг пальца, подписывается на большие деньги в контендер и вуаля, не делает там ничего полезного. Иллюзия обмана. Настоящий аферист.
Видимо, камон летсгоу - это заклинание. Этой фразой Док гипнотизирует владельцев, чтобы они взяли его работать.
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Ответ boller_73
В чем собственно воровство? Вся лига его много лет знает и что он из себя представляет. Милуоки сами на него вышли, сами собеседовали его, сами выдали оффер. Янис его кандидатуру сам одобрил. Доку даже врать ничего не пришлось, сказал всего три слова). Док при честных деньгах, он молодец, будь как камоныч) А его тренерский гений это отдельный вопрос.
Согласен. Люди недооценивают эффект инфоцыганщины. Яннис доволен, а это главное.
+2
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+2
Ответ Ballboy13
Тут подтекст другой, Док при всем своем послужном списке: вечные сливы в плей-офф с 3-1, неумение нарисовать дельную комбинацию в клатче, кроме камон летс гоу, казалось бы ни кому в лиге недолжен быть интересен, но он раз за разом непонятным образом обводит всех вокруг пальца, подписывается на большие деньги в контендер и вуаля, не делает там ничего полезного. Иллюзия обмана. Настоящий аферист.
никому не должен ((
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