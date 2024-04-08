Мэтт Барнс о Доке Риверсе в «Милуоки»: «Продолжает воровать деньги»
Мэтт Барнс критически отозвался о Доке Риверсе.
Экс-игрок НБА прокомментировал видео из подкаста, в котором Гилберт Аренас и его соведущие посмеялись над решением назначить именитого специалиста в «Бакс».
«Милуоки» в воскресенье уступил «Нью-Йорку» (109:122), потерпев шестое поражение в последних семи матчах.
После назначения Дока Риверса 27 января у «Бакс» результат 15-17.
«Продолжает воровать деньги», – написал чемпион НБА в составе «Уорриорз».
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