Мэтт Барнс о Доке Риверсе в «Милуоки»: «Продолжает воровать деньги»

Мэтт Барнс критически отозвался о Доке Риверсе.

Экс-игрок НБА прокомментировал видео из подкаста, в котором и его соведущие посмеялись над решением назначить именитого специалиста в «Бакс».

« » в воскресенье уступил «Нью-Йорку» (109:122), потерпев шестое поражение в последних семи матчах.

После назначения 27 января у «Бакс» результат 15-17.

«Продолжает воровать деньги», – написал чемпион НБА в составе «Уорриорз».