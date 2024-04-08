Крис Миддлтон не смог доиграть матч с «Никс» из-за выбитого зуба

Теги травмы Док Риверс Милуоки Нью-Йорк НБА Крис Миддлтон Донте Дивинченцо Баскетбол

Крис Миддлтон не смог доиграть матч с «Никс».

Форвард «Милуоки» вынужден был досрочно покинуть площадку после того, как получил удар в рот в середине второй четверти. Его команда уступила со счетом 109:122.

Миддлтон упал на паркет после того, как Донте Дивинченцо случайно ударил его по лицу. Центровой «Никс» Айзейя Хартенштайн в том же эпизоде стал падать после броска и приземлился на спину баскетболиста «Бакс».

Позже во второй четверти «Бакс» объявили, что Миддлтон не вернется в игру.

Тренер «Милуоки» Док Риверс рассказал, что Миддлтону выбили зуб, и после игры он побывал на приеме у стоматолога.

«Мне его очень жаль. Парню постоянно откуда-то прилетает», – посетовал Риверс.

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