Крис Миддлтон не смог доиграть матч с «Никс» из-за выбитого зуба

Крис Миддлтон не смог доиграть матч с «Никс».

Форвард «Милуоки» вынужден был досрочно покинуть площадку после того, как получил удар в рот в середине второй четверти. Его команда уступила со счетом 109:122.

Миддлтон упал на паркет после того, как случайно ударил его по лицу. Центровой «Никс» Айзейя Хартенштайн в том же эпизоде стал падать после броска и приземлился на спину баскетболиста «Бакс».

Позже во второй четверти «Бакс» объявили, что не вернется в игру.

Тренер « » рассказал, что Миддлтону выбили зуб, и после игры он побывал на приеме у стоматолога.

«Мне его очень жаль. Парню постоянно откуда-то прилетает», – посетовал Риверс.